Ferentillo, un portale per rilanciare il turismo

È online il nuovo portale turistico dell’associazione ‘Visit Ferentillo’, strumento che vuole essere punto di riferimento per tutti i turisti e non solo che raggiungeranno Ferentillo nel prossimo futuro. «Il portale – spiega il presidente di ‘Visit Ferentillo’, Sebastiano Torlini – sarà fondamentale per i turisti che ogni anno scelgono Ferentillo per le loro vacanze, per i tour operator e le agenzie di viaggio che pianificano i loro pacchetti turistici e anche per gli stessi ferentillesi che, attraverso questo strumento, potranno informarsi riguardo tutto ciò che gira intorno al settore turistico del paese».

Si guarda al futuro

Il portale (si trova all’indirizzo visitferentillo.it) è stato volutamente incentrato sull’emozione della scoperta e sul vivere esperienze uniche che solo a Ferentillo e in Valnerina possono essere vissute. Il turista potrà scegliere di volta in volta come trascorrere la propria vacanza, trovando in tempo reale tutte le informazioni su dove dormire, mangiare, acquistare, tutti i servizi pubblici disponibili e le attrazioni limitrofe. Un sito basato sulla innovativa tipologia della Web Progressive App, sviluppato e caricato come una normale pagina web ma che si comporta in modo simile alle applicazioni native di ultima generazione. Il progetto punta anche a valorizzare tutte le risorse umane del territorio, fra cui i fotografi locali che hanno concesso i loro migliori scatti su Ferentillo e la Valnerina per la realizzazione dei contenuti e degli articoli del sito web.

Gli obiettivi

«Questo portale nasce per aumentare ancora di più il livello dell’accoglienza turistica, della promozione e valorizzazione di Ferentillo e per mettere completamente a suo agio il turista che raggiunge il nostro territorio – continua Torlini -. Troppo spesso si parla di turismo senza avere chiare le modalità di fruizione e accade frequentemente di trovare turisti spaesati che non sanno dove andare. L’anno scorso abbiamo realizzato la cartina turistica e quest’anno il portale proprio per evitare che ciò possa ripetersi nel futuro. Il sito web è aperto a tutti coloro che vorranno farne parte e soprattuto è aperto a chi vuole collaborare alla creazione di contenuti per il blog che si svilupperà al suo interno, dove tutte le eccellenze di Ferentillo potranno essere divulgate e fatte conoscere al mondo intero. L’obiettivo per il futuro, oltre alla versione in inglese e tedesco, è creare una sezione dedicata solo agli sport outdoor, vera punta di diamante di Ferentillo, dove trovare ad esempio tutti i tracciati ed i sentieri per il trekking, la mountain bike e l’e-bike».