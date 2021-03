Fermana-Perugia 1-1: Grifo, addio al primato. Nervi tesi alla fine

L’espulsione di Vano, arrivata sul finale del primo tempo, quando il Perugia era in vantaggio (gol di Elia) è stata senza dubbio decisiva nell’economia del risultato finale di Fermana-Perugia, che comunque, al di là delle considerazioni, è da considerarsi un’altra occasione sprecata. Il pareggio dei marchigiani è arrivato al minuto 11 della ripresa con Boateng.Nella ripresa ci hanno comunque provato i biancorossi, ma in modo alquanto confusionario. Finisce 1-1.

Cornacchini-Comotto: battibecco fra due bandiere

Joe Condor è nel cuore dei tifosi biancorossi, che continuano ad amarlo anche ora che con la sua Fermana ha tolto al Grifo due punti preziosi; Comotto è entrato di diritto nella storia del Perugia Calcio in epoca più recente, prima come calciatore (era lui il capitano nella promozione del 2014) poi da dirigente. Ebbene fra i due sono volate parole grosse – lo riferisce Marco Taccucci in collegamento da Fermo con Umbria Tv – subito dopo la partita. Motivo dell’attrito, le parole di Comotto dopo il rinvio della partita a febbraio, che non sono andate giù alla società marchigiana né, a quanto pare, al suo tecnico che già durante l’intervista aveva detto: «Dopo le polemiche dell’andata, era facile prepararla».

Il commento di Fabio Caserta dopo il pari (video)

IL TABELLINO

FERMANA: Ginestra, Urbinati, Manetta, Cais, Iotti (22′ st Mosti), Neglia, Scrosta, Boateng (25′ st D’Anna), Sperotto (5′ st Mordini), Rossoni (5′ st Fabris), Graziano (22′ st Grossi). A disp.: Massolo (GK), Manzi, Kasa, Cremona, Palmieri, Grbac, Bonetto.All. Cornacchini

PERUGIA: Minelli, Angella (28′ st Melchiorri), Monaco, Elia (34′ pt Vano), Di Noia (28′ st Minesso), Murano (17′ st Bianchimano), Sounas (17′ st Sounas), Moscati, Falzerano, Cancellotti, Kouan. A disp.: Fulignati (GK), Bocci (GK), Rosi, Burrai, Vanbaleghem, Negro. All. Caserta

ARBITRO: Daniele Rutella di Enna (Amir Salama di Ostia Lido – Francesco Cortese di Palermo) IV° ufficiale: Matteo Centi di Viterbo

RETI: 18′ pt Elia (P), 11′ st Boateng (F)