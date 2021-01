Feste ‘illegali’: in venti nel pub ed otto a casa. Sanzioni per tutti

Una ventina di persone all’interno di un pub nella serata di San Silvestro: illegale, di questi tempi. Così la polizia di Stato di Perugia, in campo per i controlli volti al rispetto anche delle normative anti Covid, è intervenuta. All’arrivo dei poliziotti nei pressi del locale, che si trova nella zona della stazione di Fontivegge ed è solitamente frequentato da giovani di etnia africana, i presenti si sono velocemente dileguati. Ma non è finita lì: la divisione Pasi della questura di Perugia, in collaborazione con l’ufficio licenze del Comune, ha dato il via ad accertamenti sul titolare dell’esercizio per gli eventuali provvedimenti del caso.

TERNI, CAPODANNO TRANQUILLO. SANZIONATO UN UBRIACO

Assisi

Da Perugia ad Assisi, nel pomeriggio di capodanno gli agenti del commissariato hanno sanzionato otto cittadini intenti a festeggiare l’arrivo del nuovo anno all’interno di un’abitazione. Le multe sono scattate per tutti, compreso il proprietario dell’appartamento.

DANNI E DISAGI PER I ‘BOTTI’ NEL MARSCIANESE