Terni, capodanno nel rispetto delle misure. Ubriaco sanzionato

Un capodanno tranquillo per l’Arma dei carabinieri nella provincia di Terni. I controlli – sia sulle strade che online, come indicato dal ministero dell’Interno per evitare veglioni organizzati ‘abusivamente’ e via social – non hanno fatto registrare criticità particolari. Sanzioni per lo scoppio di petardi – «un fatto tradizionale e comunque esplosi in maniera molto minore rispetto al passato», spiega l’Arma – non ce ne sono state. C’è stata invece una sola sanzione per la violazione delle misure imposte dall’ultimo Dpcm. Diverse comunque le segnalazioni giunte al numero di emergenza 112, riferite dagli stessi carabinieri: «Verso le ore 20 veniva segnalata la presenza di un gruppo di ragazzi che esplodevano petardi nei pressi di via Manassei, via Carrara, piazza San Pietro ma la pattuglia, giunta sul posto, malgrado i vari passaggi lungo le vie segnalate ed in quelle limitrofe, non riscontrava quanto lamentato». Stessa segnalazione è poi giunta «dalla zona di di via Magenta mezz’ora più tardi». Intorno alle ore 21 è invece giunta alla centrale dell’Arma la segnalazione di «una forte esplosione in via Piemonte, talmente forte da ‘far cadere l’orologio dal muro di casa e far tremare i vetri delle finestre’». Altro intervento, con tanto di sanzione, c’è stato invece intorno alle 3.30 di notte in Lungonera Savoia: «Una persona (un uomo, ndR) in stato di ebrezza alcolica, una volta individuata e soccorsa, è stata sanzionata per l’inosservanza delle norme sul contenimento del Covid-19».

