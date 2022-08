Fiamme in casa: i vigili del fuoco salvano gatto e ‘rianimano’ un Jack Russell

Intervento dei vigili del fuoco di Orvieto nella serata di domenica per un incendio divampato all’intero di un’abitazione di via Montefiorino, zona Orvieto Scalo. Il comando provinciale di Terni del 115 riferisce che è andata a fuoco la cucina, con danni da calore e fumo anche al resto dell’abitazione. Al momento del rogo i proprietari della casa erano assenti: all’interno c’erano un gatto ed un cane, messi in salvo dai pompieri. Il cane in particolare, un Jack Russell, è stato ‘rianimato’ dai vigili del fuoco orvietani in quanto in pericolo di vita a seguito dell’inalazione del fumo sprigionatosi dall’incendio.

