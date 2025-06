di Giovanni Cardarello

Le voci di un possibile incarico di livello nazionale per l’avvocato Marco Brusco, del Foro di Perugia e originario di Cosenza, circolavano da tempo. E l’incarico affidato è davvero di grande importanza, tanto per il professionista quanto il comitato regionale umbro della LND-FIGC. Nella riunione del 19 giugno del consiglio federale sono stati nominati, per il quadriennio 2025-2028, il presidente della Corte federale d’appello, i presidenti, i vice e i componenti delle sezioni della Corte stessa. Ed è in questo contesto che arriva l’incarico per l’avvocato Marco Brusco, già giudice sportivo del comitato regionale Umbria per oltre un ventennio, e dal prossimo 1° luglio componente della sezione consultiva della Corte federale d’appello.

«Un prestigioso incarico a livello nazionale – si legge nella nota del CRU – che testimonia il valore e la competenza sempre dimostrate in favore del movimento calcistico. Tale nomina – prosegue – conferita dal consiglio federale della FIGC, rappresenta un importante riconoscimento per l’impegno, la passione e la dedizione dimostrati dall’avvocato Brusco nel corso della sua carriera, nonché un motivo di vanto ed orgoglio per tutto il nostro movimento regionale. A Marco – conclude il comitato regionale Umbria LND-FIGC – vanno le più sentite congratulazioni ed i migliori auguri di buon lavoro per questa nuova e stimolante avventura».