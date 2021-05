Figliuolo in l’Umbria: «Vaccinazioni a tappeto nell’area del cratere sismico»

Aggiornamenti nel corso della giornata

È iniziato poco dopo le 10.30 di venerdì mattina il ‘tour’ istituzionale in Umbria del generale Francesco Paolo Figliuolo, il commissario straordinario per l’emergenza Covid, giunto insieme al capo della Protezione civile Fabrizio Curcio. Ad attenderlo in Regione la presidente Donatella Tesei. Il programma, dopo l’arrivo a palazzo Donini ed il saluto alle autorità locali, prevede un confronto con i rappresentanti della task force Covid regionale, il passaggio al centro vaccinale di Bastia Umbra, all’ospedale di Perugia – c’è l’inaugurazione del modular hospital – e nel pomeriggio la visita al punto vaccinale di Solomeo.

Vaccinazioni a tappeto nell’area del cratere sismico

A Bastia Umbra, per tramite della presidente Tesei, Figliuolo ha annunciato l’avvio delle vaccinazioni a tappeto nell’area del cratere sismico umbro, con l’impegno diretto della Protezione civile. «Si tratta di una notizia bellissima – ha detto la presidente – perché in quell’area, la nostra popolazione continua a subire i disagi del terremoto del 2016. Abbiamo cercato, nonostante tutto, di istituire hub vaccinali anche in quelle aree e l’avvio della campagna a tappeto per il cratere rappresenta un segnale molto importante. Ringraziamo il commissario Figliuolo».

Curcio: «Qui in Umbria si vede la rete»

Sempre a Bastia Umbra, Fabrizio Curcio ha affermato che «l’Umbria è terra di Protezione civile. Il sistema di sicurezza è dentro le persone e dentro le attività che vengono svolte e questo ne è un esempio. In questo centro (l’hun di Umbriafiere, ndR) vediamo un conglomerato di rete che consente di arrivare a questi numeri in Umbria, un’incredibile percentuale di efficienza che supera abbondantemente il 90% delle dosi consegnate e quindi somministrate. Significa che il sistema sta funzionando, che è performante ed efficiente e questo lo dobbiamo alle migliaia di persone che quotidianamente lavorano nei centri vaccinali o diffusamente sul territorio. Qui si vede la rete e credo che sia stata importante anche l’attenzione che viene data alle persone che già sono state colpite dal sisma del 2016 e che ancora vivono alcune difficoltà».

