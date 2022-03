Filarmonica umbra: al via la seconda parte della stagione

Torna la Filarmonica umbra con la seconda parte della 47esima stagione di concerti ‘Rebirth’. Dal 27 marzo al 28 aprile 2022, al teatro Secci di Terni, saranno cinque i concerti in programma. Si comincia domenica 27 marzo alle 17.30 con l’Orchestra sinfonica abruzzese diretta da Daniel Oren, che eseguirà la Quinta Sinfonia di Beethoven, preceduta dal concerto in la minore per violoncello e orchestra op. 129 con Erica Piccotti al violoncello. 40 gli elementi sul palco che alzeranno il sipario su questa seconda parte di stagione, che proseguirà lunedì 11 aprile alle 21 con il recital pianistico di Simone Benedetti dal titolo ‘Makrokosmos’. Mercoledì 13 aprile alle 21 sarà ancora il pianoforte il protagonista del concerto del Duo Pollice (pianoforte a 4 mani), costituito da Aurelio e Paolo Pollice dal titolo ‘Le donne di Puccini’, pot-pourri di arie da Manon Lescaut, La bohème, Tosca, Madame Butterfly e Turandot. Ultimi due appuntamenti lunedì 25 aprile (alle 21) ancora con l’Orchestra sinfonica abruzzese diretta da Alessio Allegrini (direttore e solista) che proporranno l’ouverture del Coriolano e la Sinfonica Eroica di Beethoven, inframezzate dal concerto per corno e orchestra n. 1 di Richard Strauss. E giovedì 28 aprile con l’Ensemble Dissonanzen che sonorizzerà il film ‘Le avventure del principe Achmed’ di Lotte Reininger.

Le ‘chicche’ estive

Nella programmazione della Filarmonica umbra anche ‘Correnti del Nera’, festival di musica in Valnerina, dal 4 maggio al 3 luglio, i due concerti speciali ‘Cantata umbra’ dedicati alla musica tradizionale e popolare, con Lucilla Galeazzi Trio (Scheggino, piazza Urbani, 10 aprile alle 17.30), e il coro Canti e-Terni (Massa Martana, teatro Consortium, 1° maggio alle 12) e i due concerti dell’Orchestra da camera di Perugia nell’ambito della rassegna ‘Music portraits – Ritratti musicali’: venerdì 6 maggio alle 21 al teatro Secci di Terni, con Enrico Bronzi, violoncello e direttore, e venerdì 13 maggio alle 21, nella chiesa di San Nicolò, San Gemini, con Andrea Oliva, flauto. Ingresso gratuito su prenotazione al 371.4592282. ‘Chicca’ estiva, i due concerti all’anfiteatro romano con Alma sax quartet e Javier Girotto (23 giugno alle 21) e Alice e Carlo Guaitoli con l’omaggio a Battiato (5 luglio alle 21). «Le inconfondibili quattro note del motto iniziale della Quinta Sinfonia di Beethoven, diretta da una delle più grandi ‘bacchette’ del mondo, Daniel Oren, apriranno il 2022 della Filarmonica», commenta Angelo Pepicelli, presidente dell’associazione Filarmonica umbra. «La vittoria simbolica dell’eroe beethoveniano sul destino spronerà tutti a riconquistare l’energia necessaria per assegnare il giusto posto nella vita di oggi alla grande musica, che contiene innumerevoli valori da trasmettere e da condividere proprio negli spettacoli dal vivo. Ben 22 concerti in poco più di tre mesi a Terni e in altri 10 comuni umbri sono un risultato davvero importante per noi, che speriamo possa coinvolgere i soci storici e raggiungerne di nuovi».