«Vogliamo rispetto. Vogliamo il contratto di secondo livello. Scioperiamo per i diritti e la dignità». Questo lo slogan – riferito attraverso una nota – con cui i sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil annunciano la protesta che coinvolgerà nel giorno di Pasqua i tre ristoranti McDonald’s di Terni. La vertenza è quella nazionale legata alla mancata apertura dell’azienda al confronto sulla contrattazione integrativa di gruppo.

«Lo sciopero – spiegano i tre sindacati – è la risposta all’indisponibilità aziendale ad avviare un confronto sulla contrattazione integrativa di gruppo. Lo sciopero è esteso anche al locale gestito da licenziatario, in considerazione del diniego alla contrattazione già formalizzato dall’azienda che gestisce l’unico locale su Terni. Si è scelto il giorno di Pasqua per scioperare e manifestare». L’appuntamento è davanti al locale di viale dello Stadio, con un presidio alle ore 10 «dove festeggeremo questa Pasqua di lotta con l’auspicio di maggiori tutele e diritti e dignità per queste lavoratrici e questi lavoratori».