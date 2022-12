Financo, 500 euro di bonus ai dipendenti per Natale

Un bonus di 500 euro netti in busta paga. A beneficiarne per il Natale saranno i dipendenti del Gruppo Financo: «Si tratta – dicono gli amministratori – di un gesto concreto che evidenzia ancora una volta quanto rilevante sia il valore delle persone che collaborano con noi nelle aziende, in un momento nel quale il caro energia e l’inflazione stanno pesando sempre più sulle famiglie. La forza principale del nostro Gruppo è infatti un’organizzazione professionale e competente, preparata a tutte le sfide della sostenibilità economica, sociale e ambientale». Al gruppo appartengono Colacem, Colabeton, Tracem, Inba, Park Hotel ai Cappuccini, Poggiovalle, Santa Monica Misano World Circuit, Umbria Televisioni e Grifo Brokers.

