Finanza Terni, cambio al vertice del Gruppo: Esposito saluta, c’è Filippi

Cambio della guardia al vertice del Gruppo di Terni della Guardia di finanza provinciale. Il capitano Matteo Filippi è infatti subentrato al capitano Francesco Esposito nell’incarico di comandante. La cerimonia si è svolta martedì mattina nella caserma ‘Ten. Franco Petrucci’ di Terni.

Passaggio di consegne

Il capitano Esposito assumerà l’incarico di ufficiale addetto presso il Nucleo di polizia economico finanziaria di Torino. Il capitano Filippo, 35 anni e originario de L’Aquila, proviene dalla scuola ispettori e sovrintendenti de L’Aquila ed è stato, dal 2015 al 2017, comandante della Tenenza di Orvieto.

La cerimonia

Il passaggio di consegne è avvenuto alla presenza del comandante provinciale, colonnello Livio Petralia, con la partecipazione di un’aliquota di ufficiali, ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri in servizio presso il comando di Terni, nonché una rappresentanza dell’Anfi di Terni.

I ringraziamenti

Il capitano Francesco Esposito, nel cedere il comando del Gruppo, dopo quattro anni di servizio a Terni, ha inteso ringraziare tutti i militari del reparto «per il costante impegno e per gli importanti risultati di servizio conseguiti», esprimendo a loro ed alle rispettive famiglie i propri sentimenti di stima ed affetto. Il comandante provinciale Petralia, ha ringraziato il capitano Esposito «per la leale e fattiva collaborazione dimostrata nel puntuale svolgimento dei compiti istituzionali, nonché per l’intensa attività svolta durante le varie fasi di emergenza sanitaria, sotto il coordinamento della prefettura e della questura, e in stretta collaborazione con le istituzioni e con le altre forze di polizia del capoluogo». Ha quindi formulato gli auguri di buon lavoro al nuovo comandante del Gruppo per il delicato incarico che si appresta ad assumere.