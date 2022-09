GdF Terni, Gallozzi nuovo comandante del nucleo di polizia economica-finanziaria

Cambio della guardia al nucleo di polizia economico-finanziaria di Terni. Il 37enne maggiore Gabriele Gallozzi subentra al collega Andrea Longo: è lui il nuovo comandante. Lunedì mattina alla caserma ‘Franco Petrucci’ c’è stata la cerimonia di avvicendamento.

Si cambia

Longo è stato trasferito al comando generale – III reparto operazioni ufficio tutela uscite e mercati. Il neo comandante invece arriva dal servizio centrale di investigazione sulla criminalità organizzata (Scico) della Guardia di finanza. All’evento hanno partecipato una rappresentanza di ufficiali, ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria e degli altri reparti alla sede. «Il maggiore Andrea Longo, che ha guidato il nucleo di polizia economico-finanziaria – viene sottolineato – di Terni negli ultimi tre anni caratterizzati da brillanti risultati raggiunti in ogni ambito della missione istituzionale del Corpo, ha espresso parole di sentito ringraziamento alla superiore gerarchia ed alla magistratura per il pieno sostegno ricevuto in questi anni ed ha rivolto un saluto a tutto il personale, ringraziandolo per l’egregio lavoro svolto al suo fianco».

C’è Gallozzi

Il maggiore Gallozzi, romano, ha ricoperto in passato incarichi di primo piano in tutti i settori che caratterizzano l’attività del Corpo, tra i quali il comando della tenenza di Ischia e della Compagnia di Teramo. Nel suo indirizzo di saluto, il nuovo comandante del nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Terni ha ringraziato la superiore gerarchia per la fiducia accordatagli nel conferimento del nuovo incarico ed ha assicurato il massimo impegno nell’esercitare un’azione di comando equilibrata ed efficace. II comandante provinciale ha inteso ringraziare il maggiore Andrea Longo per l’attività svolta, sempre con attenzione al personale, dedizione al servizio ed altissimo senso del dovere, conseguendo risultati pregevoli che hanno portato il reparto, sotto la sua direzione, ad elevati standard operativi. Ha, quindi, rivolto al maggiore Gabriele Gallozzi un augurio di buon lavoro nel nuovo incarico, con ulteriori e sempre più grandi successi».