‘Finché non è finita’, 2° singolo dei Sapao

‘Finché non è finita’. Questo il titolo del secondo singolo del duo musicale ternano Sapao – etichetta discografica – Hydra Music: Giordano Paoli (chitarra) e Simone Salerni (voce) sono al lavoro per il nuovo brano in uscita nelle prossime settimane.

IL PRIMO SINGOLO

Il precedente successo

Il singolo di debutto ‘È stato un gioco’ è rimasto per dieci settimane – tre di fila in 3° posizione – nella classifica Indie emergenti e si è posizionato bene anche nella graduatoria Indie Italia accanto a nomi come Negramaro, Ultimo e Modà. Per quel che concerne la seconda canzone si è appena conclusa la fase di produzione e arrangiamento: in arrivo c’è un nuovo videoclip sul canale Vevo.