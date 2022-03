Fine stato emergenza Covid, raccolta rifiuti soggetti positivi: dal 1° aprile si cambia

Fine dello stato di emergenza da venerdì 1° aprile e cambia la situazione anche per la raccolta rifiuti dei soggetti positivi al Covid-19. Asm Terni con una breve nota dà delucidazioni sulle nuove disposizioni.

Raccolta differenziata

«Con il termine della fase emergenziale al 31 marzo, la Regione Umbria ha recepito – informa Asm – le nuove linee guida dell’Istituto superiore della sanità relative alla raccolta dei rifiuti domiciliari da parte di soggetti in isolamento contumaciale in quanto positivi al virus. Da domani 1° aprile 2022 decade l’obbligo per tali soggetti di conferire al servizio separato di raccolta Covid tutti i rifiuti in modo indifferenziato, ma si potrà riprendere ad effettuare regolarmente la raccolta differenziata nei contenitori già in dotazione all’abitazione, purché in doppio sacco (per la carta usare sacchetti di carta), conferendoli al circuito ordinario di raccolta rifiuti. Le famiglie già inserite nelle liste di raccolta rifiuti Covid di Asm Terni S.p.A. usufruiranno comunque di giri suppletivi ad esaurimento dei rifiuti accumulati in questo ultimo periodo. Per ulteriori informazioni chiamare il numero 0744 391701 ovvero il numero verde 800 215 501 (da fisso), 0744 300369 (da cellulare)».