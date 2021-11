Finisce contro auto in sosta e si ribalta fra Ponte Pattoli e Resina

Incidente stradale nella prima serata di martedì, poco prima delle ore 20, lungo la strada che collega Ponte Pattoli e Resina, nel territorio comunale di Perugia. Il conducente di un’autovettura ne ha perso il controllo, sbandando, finendo contro un’altra in sosta e quindi ribaltandosi. L’uomo è stato soccorso dagli operatori del 118 e condotto in ospedale. Sul posto, oltre ai sanitari, sono intervenuti i vigili del fuoco di Perugia e le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica del sinistro e gestire la viabilità.

