Gubbio-Ternana 1-1. Stop Mammarella

Finisce in parità l’amichevole del ‘Barbetti’ tra Gubbio e Ternana. I gol di Malaccari e di Torromino nel secondo tempo fissano il punteggio sull’1-1: un derby a poco più di due settimane – per ora la data è il 27 settembre, ma c’è la possibilità di slittamento – dal debutto in campionato, in attesa che Peralta e Falletti si aggreghino al gruppo. Nei rossoverdi infortunio per Mammarella.

LUCARELLI ATTENDE FALLETTI E PERALTA

Molte assenze. Infortunio Mammarella

Lucarelli per l’occasione deve fare a meno – tra i tanti indisponibili – di Partipilo, Ferrante e Damian oltre a Proietti e Celli, con appena cinque uomini in panchina. Nel 4-2-3-1 rossoverde ci sono Defendi, Torromino e Furlan alle spalle di Vantaggiato, con Paghera e Salzano in mediana: l’unica notizia di rilievo in avvio è legata all’infortunio di Mammarella, costretto ad uscire dal terreno di gioco per far posto a Bergamelli. A livello di occasioni – il caldo non aiuta considerando la condizione non ottimale dei team – di fatto non accade nulla: ritmo e sviluppo del gioco molto lento da un alto e dall’altro: l’unico tentativo dalla distanza è di Torromino, si va negli spogliatoi sullo 0-0.

Le Fere vanno sotto. Rigore in extremis

Ci prova ancora l’ex Juve Stabia – tiro a giro lontano dallo specchio della porta – nei primi istanti della ripresa, poi è il Gubbio a passare sull’asse Mėgelaitis-Malaccari: servizio del lituano per il capitano dei rossoblù e conclusione dal limite dell’area che non lascia scampo a Iannarilli. La Ternana a questo punto si sveglia e va vicina al pareggio con Paghera sull’assist di Vantaggiato: il centrocampista non riesce a mettere in rete sprecando una buona chance. Poi è la punta brindisina a chiamare in causa Cucchietti sugli sviluppi di un calcio d’angolo; tra i padroni di casa sono Pasquato e Gómez a rendersi pericolosi nelle battute finali. Allo scadere è l’estremo difensore a salvare la vittoria sull’affondo di Furlan, ben lanciato da Marilungo (entrano nel corso del secondo tempo insieme a Boateng). In pieno recupero Ferrini atterra nei sedici metri rossoblù l’esterno di Montebelluna: penalty e realizzazione di Torromino per l’1-1 definitivo. Il 16 settembre per i rossoverdi ci sarà il test al cospetto del Frosinone.

La festa dei clubs rossoverdi

Nel pomeriggio di giovedì nel contempo è iniziata la serie di iniziative organizzata dal Centro coordinamento Ternana Club all’impianto Angel Soccer di via Piemonte: dal 10 al 13 settembre, nella fascia oraria 18-24, spazio a musica dal vivo, dimostrazioni delle associazioni affiliate al Cctc (Ternana Rugby, Ternana Marathon Club, Interamna Archery Team, Ternana Futsal), stands e cena solo su prenotazione. Tutto nel rispetto delle norme anticovid.

Tabellino

Gubbio: Cucchietti, Formiconi, Mėgelaitis (76′ Ruggeri), Uggè, De Silvestro (46′ Pellegrini), Malaccari (c), Migliorelli, Ferrini, Sainz-Maza, Pasquato (81′ Sorbelli), Gómez. A disposizione: Zamarion, Elisei, Ceppodomo, Giacometti, Gaia, Bontempi, Battellini, Di Cato. Allenatore: Vincenzo Torrente

Ternana (4-2-3-1): Iannarilli; Russo (70′ Marilungo), Suagher, Sini, Mammarella (15′ Bergamelli); Paghera, Salzano; Defendi (c), Torromino, Furlan; Vantaggiato (76′ Boateng). A disposizione: Vitali, Onesti. Allenatore: Cristiano Lucarelli

Reti: 59′ Malaccari (G); 90+3′ Torromino r. (T)

Arbitro: Davide Giacometti di Gubbio