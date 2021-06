Fioritura Castelluccio, una app per evitare gli ingorghi del passato

Sarà gestita da una piattaforma – parchiaperti.it – la ricerca di un posto auto libero in occasione della fioritura di Castelluccio. È una delle novità inserite nel piano traffico approvato per questa edizione.

Parcheggio con l’app nei weekend

Le prenotazioni sono già aperte e il servizio è gratuito. Nei primi due fine settimana di luglio il servizio sarà attivo in via sperimentale: sarà possibile raggiungere la piana solo prenotandosi attraverso la piattaforma, utilizzando i parcheggi individuati nel territorio del comune di Norcia. Da qui si può usufruire del servizio navetta (a pagamento) attivato dalla Regione Umbria. In queste giornate sarà interdetto il passaggio a ogni mezzo, se non autorizzato, che proviene dai varchi di Castelsantangelo sul Nera e da Arquata-Pretare.

Durante la settimana accesso libero (ma senza sosta)

Dal lunedì al venerdì, l’accesso alla piana di Castelluccio è libero anche dal versante marchigiano, senza possibilità di sosta per tutti gli autoveicoli, sia auto sia camper. Per residenti, esercenti di attività economiche locali, ospiti di attività ricettive, persone con disabilità, bici, moto e pullman turistici, l’accesso sarà libero da tutti i versanti e per tutti i giorni della settimana.

Evitare gli ingorghi

La speranza è che in questo modo ci sarà maggiore linearità nell’accesso sulla piana in occasione della fioritura, dopo le polemiche degli ultimi anni, in particolare nel 2020, sul traffico e sulla scarsa regolamentazione dell’afflusso. Sono circa 40mila i turisti che ogni anno salgono verso Castelluccio di Norcia, borgo che porta ancora tutte le ferite del terremoto, per ammirare i colori della fioritura.

Fioritura a Castelluccio di Norcia: le polemiche degli ultimi anni