Flaminia Terni-Spoleto, si risanano due viadotti: lavori fino a marzo 2024

Risanamento strutturale di due viadotti lungo la Flaminia tra Terni e Spoleto per un importo totale di circa 3,4 milioni di euro. Sono scatti i lavori da parte di Anas, come annuncia la Regione Umbria: «Si trovano – spiegano da palazzo Donini – in prossimità del Valico della Somma e sono entrambi viadotti ad arco in calcestruzzo: il viadotto ‘Fosso del Cimitero’ (km 116,760), lungo 77 metri, e il viadotto ‘Fosso del Molino’ (km 117,290), lungo 82 metri».

Cosa accade

L’operazione consiste nel «ripristino strutturale, miglioramento sismico e adeguamento statico della struttura. Sarà eseguito il rinforzo delle fondazioni, il ripristino e l’incremento delle armature e di tutte le parti in calcestruzzo, oltre al rifacimento della pavimentazione, al ripristino dei giunti di dilatazione e alla regimentazione organizzata delle acque di piattaforma. Le prime attività riguarderanno gli scavi propedeutici ai lavori, l’esecuzione dei rinforzi delle fondazioni e l’allestimento del ponteggio metallico. Queste attività iniziali si svolgeranno fuori dalla piattaforma stradale senza interferenze sul traffico. Durante le fasi successivo il traffico sarà invece regolato a senso unico alternato con semaforo per consentire le attività su una corsia alla volta. Gli interventi saranno eseguiti in contemporanea su entrambi i viadotti con un unico semaforo, al fine di contenere i disagi. Il completamento dei lavori è previsto entro marzo 2024». Con specifica: «Come di consueto i cantieri verranno organizzati in modo tale da contemperare al meglio la necessaria sicurezza ed i miglioramenti strutturali con la migliore fluidità del traffico durante la permanenza dei cantieri».