Fnp Cisl Terni: il nuovo segretario è Paolo Conti

«Un bravo sindacalista è quando sa ascoltare, più che parlare», ha detto Paolo Conti martedì appena eletto segretario generale Fnp Cisl di Terni, dal consiglio Fnp Cisl di Terni, alla presenza del membro del comitato di reggenza della Fnp Cisl nazionale Mimmo Di Matteo, del segretario generale regionale Fnp Cisl Luigi Fabiani e del segretario regionale Cisl Umbria Riccardo Marcelli. All’inizio dei lavori ha portato il saluto della Cisl Umbria il segretario generale Cisl regionale Angelo Manzotti. Nella segreteria territoriale di Conti sono stati eletti, su proposta del neo eletto segretario, Lucia Diamanti e Santino Bonifazi. «Facendo riferimento all’importanza dell’ascolto – ha spiegato Conti – riprendo un pensiero di Celestino Tasso, la prima persona che voglio ricordare in questa assise. Il nostro passato segretario generale, che purtroppo è venuto a mancare in maniera prematura». Dalla fabbrica d’armi al suo impegno sindacale, Conti auspica un ritorno del sindacato ad una «maggiore confederalità. La stessa che caratterizzava la Cisl ai tempi nei quali ho iniziato il mio impegno all’interno dell’organizzazione. Farò tutto quello che sarà possibile per aumentare la nostra presenza nei territori e farci conoscere». L’impegno della Fnp Cisl di Terni proseguirà anche nella contrattazione con i comuni. «In questo momento di grande difficoltà – ha concluso – non servono tanto le parole ma il fare».

«Risposte pratiche e concrete»

Sul fare è entrato nel concreto il segretario regionale Cisl Umbria Riccardo Marcelli, che ha ricordato Celestino Tasso e il suo lavoro. Proprio in sua memoria ha richiamato l’importanza dello sportello sociale. «Su questo progetto lavoreremo nel 2023 – ha detto – in modo da rilanciare questo strumento tanto importante per le persone più indifese dal punto di vista sociale ed economico. Uno strumento che su Terni rimane fondamentale per dare delle risposte concrete e pratiche a chi si rivolge ai nostri uffici. Uffici che sono radicati, anche grazie ai pensionati, in tutto il territorio e offrono assistenza e servizi a quanti si rivolgono a noi anche nelle realtà più periferiche». E proprio sull’importanza di essere radicati sul territorio è stato il segretario generale Fnp Cisl Umbria Luigi Fabiani, che augurando buon lavoro alla nuova segreteria della Fnp Cisl di Terni, ha anticipato ai presenti all’assemblea un evento che si terrà il prossimo 28 febbraio ad Santa Anatolia di Narco. Un evento nel quale il coordinamento di genere della Fnp Cisl Umbria sta ricoprendo un ruolo importante nell’organizzazione e che sarà dedicato alla bellezza dei piccoli borghi umbri e alle aree interne. Al ricordo dedicato a Celestino Tasso, da parte di Fabiani, si è unito anche Mimmo Di Matteo a nome della Fnp Cisl nazionale. «E’ importante che la Fnp Cisl di Terni prosegua con il suo lavoro e continui ad essere un riferimento attivo nel territorio. Noi ci siamo grazie a voi. Proprio grazie a persone che si impegnano come voi, nei territori, abbiamo potuto festeggiare 70 anni di attività della nostra federazione. Una presenza che rappresenta un ruolo sociale nelle nostre comunità e che è possibile perpetrare attraverso un’azione di proselitismo ma anche di continuità associativa, possibile grazie alla collaborazione con le varie categorie della Cisl che deve muoversi in una visione confederale».