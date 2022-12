Terni dice addio al sindacalista Celestino Tasso

Lutto nel mondo sindacale e del lavoro della città di Terni. Si è spento infatti Celestino Tasso, per lungo tempo alla guida dei metalmeccanici della Cisl ternana e protagonista, oltre che testimone, di alcuni dei passaggi più importanti e drammatici all’interno di Ast negli ultimi anni. Lo scorso luglio era stato eletto segretario dei pensionati Cisl. Persona amabile, sindacalista sempre equilibrato ma deciso, Celestino Tasso ha anche incarnato l’amore per la città di Terni e la volontà politica di difenderla nel contesto regionale, in nome di un equilibrio che Celestino aveva bene in mente e che non ha mai messo da parte.

Il cordoglio

«Tutta la Cisl Umbria, assieme alle categorie della Fnp Cisl Umbria e della Fim Cisl Umbria, esprime dolore per la perdita prematura di Celestino Tasso, oggi dirigente sindacale nella Fnp Cisl in Umbria, con alle spalle una vita spesa all’interno del sindacato, e attivo nel mondo del volontariato. Celestino Tasso, impegnato – il cordoglio – nella categoria dei metalmeccanici, ha ricoperto la carica di segretario generale Fim Cisl di Terni (2004-2013). Da sempre attento alla formazione e ai giovani, è stato uno dei protagonisti della vertenza sul magnetico. Celestino Tasso è stato segretario regionale della Cisl Umbria (2013-2017). Nel 2022 è stato eletto come segretario generale Fnp Cisl di Terni. «Persona valida e attenta ai bisogni di tutti, soprattutto degli ultimi e dei più indifesi – sottolineano la Cisl Umbria, la Fnp Cisl Umbria e la Fim Cisl Umbria -, è stata ed era ancora oggi un punto di riferimento per l’organizzazione. Celestino ci mancherà molto, proprio come alle persone che lo hanno conosciuto. Alla sua famiglia facciamo le nostre più sentite condoglianze».