Focus sul turismo a San Gemini con l’associazione ‘Più Umbria’

Nella galleria degli affreschi del Grand Hotel San Gemini, a palazzo Santacroce, il turismo e l’innovazione legate alla regione Umbria sono stati analizzati e approfonditi nell’incontro organizzato dall’associazione culturale ‘Più Umbria’, presieduta da Antonio Tacconi che ha descritto l’evento come «un workshop che vuole mettere in relazione gli operatori del settore per fornire diverse chiavi di lettura. Dal turismo digitale al turismo rigenerativo, alle tendenze del turismo a livello nazionale per potersi confrontare su questi temi fa crescere la consapevolezza».

L’assessore Agabiti

Al tavolo presente anche Paola Agabiti, assessore regionale al turismo: «I numeri del 2023 sono davvero significativi – ha detto – perché contiamo quasi 7 milioni di presenze di turisti. Il lavoro che abbiamo attivato ha funzionato. In particolare se pensiamo al turismo ‘lento’, che è anche una forma culturale, come l’enogastronomia e il turismo religioso, ecco che la pandemia ha dato la possibilità di andare incontro al turista, al viaggiatore, al visitatore che cerca una vera e propria esperienza. L’Umbria ha tutte le caratteristiche per essere attrattiva e non può promuovere un solo segmento, ma deve essere un’osmosi di promozione e valorizzazione. Il segreto che ha portato a raggiungere i risultati del 2023 e dei primi mesi del 2024, in termini di presenze, è non solo la destagionalizzazione, ma sono anche gli eventi di promozione come le fiere. È importante anche riqualificare e far conoscere l’autenticità dei borghi, mettendo a sistema ogni segmento dell’attrattività turistica. Dobbiamo garantire l’accoglienza e le strutture ricettive alberghiere. La Regione per questo, oltre ai 25 milioni di euro stanziati e finanziati con 206 progetti, sta per pubblicare un avviso che si attesterà sempre intorno ai 25 milioni. L’Umbria deve avere una promozione sistematica, costante nel tempo, dobbiamo far conoscere la nostra identità».

«La regione Umbria ha una grande vocazione turistica e naturalistica – sostiene Antonio Tacconi – in passato, anche a Terni prima dell’arrivo delle acciaierie, il comprensorio ternano era a vocazione turistica. Venivano le persone da tutta Europa per vedere la cascata delle Marmore o il ponte di Augusto. Ha dunque delle bellezze che possano attrarre i turisti. Siamo anche facilmente raggiungibili come regione, per quanto ancora c’è da fare sulle infrastrutture; la sua vicinanza a Roma, Firenze, Napoli è molto rilevante e dunque il turismo è una risorsa peculiare. Lo dimostra l’aumento dei turisti e le strutture alberghiere che registrano un incremento delle prenotazioni». Presente anche Luciano Clementella, sindaco di San Gemini: «L’associazione ‘Più Umbria’ ha una grande valore. Lo evoca già il nome che identifica un percorso che si sta portando fortemente avanti, ovvero l’attrattività dell’Umbria. La nostra mission, quindi, è quella di valorizzare e promuovere ciò che abbiamo nel nostro territorio».

Gli interventi

Il primo argomento analizzato è stato il contesto e le tendenze del sistema alberghiero in Italia. A parlarne Gabriele Palandri, direzione sviluppo Franchising Gruppo UNA Spa. «L’Italia, dall’ultimo censimento del 2023 – ha detto – conta circa 225 mila strutture ricettive che offrono oltre 5 milioni di camere e gli alberghi rappresentano il 13%. Siamo intorno alle 30 mila strutture. Ma negli ultimi 10 anni abbiamo perso circa mille strutture». «La tecnologia digitale può mettersi al servizio del turismo sotto diversi punti di vista – sostiene Paolo Luchetti di Euromedia Srl, protagonista del talk Turismo digitale, web intelligence per i servizi innovativi per il turismo smart -. Può stimolare il desiderio per una destinazione o esperienza turistica anche attraverso analisi predittive, esponendo contenuti e prodotti turistici in base alle presenze; proporre esperienze di viaggio sulla base delle destinazioni, prenotare o acquistare facilmente online, fornire strumenti tecnologici». ‘Turismo rigenerativo. San Gemini dalle risorse locali al turismo esperienziale’ è stato il titolo del successivo incontro con Carmen Bizzarri dell’università Europea di Roma, la quale ha sottolineato come «il turismo deve diventare una materia da studiare e capire. Il turismo – ha aggiunto – è trasversale a tantissimi altri settori produttivi ed ha mille sfaccettature che permettono una professionalizzazione. Potrebbe essere anche una fonte di guadagno maggiore per quanti si affacciano al turismo come lavoro deve essere professionalizzato ma anche pagato bene». «Il turismo rigenerativo è un concetto che supera le esperienze che abbiamo già fatto su un turismo compatibile con l’ambiente e che porti a fare esperienze solo di breve periodo – afferma Manuela Stefoni (Più Umbria) -. Quello rigenerativo mira a migliorare il territorio nel medio e lungo termine con esperienze che lascino il segno, coinvolgendo le persone in attività pratiche». Federico Rubini (consulente marketing) e Andrea Giuli (già assessore Comune di Terni, comitato promotore cammino di San Valentino) hanno posto all’attenzione il tema del ‘Turismo lento. I casi dei cammini di San Valentino e le Terre dei borghi verdi’. Per Rubini, «le ‘Terre dei borghi verdi’ è un progetto teso alla definizione di un prodotto turistico organico basato sull’offerta di itinerari, cammini e vie e sulla realizzazione di strumenti innovativi per la sua promozione e fruizione». «Il cammino di San Valentino – ha spiegato Andrea Giuli – raccoglie le bellezze paesaggistiche e architettoniche del comprensorio ternano. Ne è nato un percorso che ha già visto la partecipazione di molti turisti, dall’Emilia Romagna, dal nord Italia. Il progetto sarà presentato anche a palazzo Carrara. Si parte e si arriva dalla basilica di San Valentino per percorrere il territorio di Miranda, monti Martani, Sant’Erasmo, San Gemini, Carsulae, Narni, Gole del Nera, Collescipoli». Antonio Tacconi, protagonista del talk ‘Imposta di soggiorno e opportunità per lo sviluppo sostenibile dell’offerta turistica, da imposta sul ricettivo a imposta dell’ospitalità’ ha sottolineato quanto sia impattante la coesione e la condivisione dei percorsi messa in atto dal comune di Neuchatel, in Svizzera. Un modello che dovrebbe essere replicato anche in Italia e in particolare in Umbria. «Come poterci operare per far sì che possa diventare un qualcosa di positivo la tassa di soggiorno? Ho voluto intervistare Yann Engel, direttore turismo Neuchatel in quanto in questo Cantone si sono organizzati per dare una gratuità a tutti i turisti. Pagando qualche franco di tassa di soggiorno, hanno la possibilità di viaggiare gratis sui bus del Cantone ed entrare gratuitamente nei musei”.