‘Summit’ sul turismo a San Gemini con l’associazione ‘Più Umbria. Tanti ospiti

L’associazione culturale ‘Più Umbria’ organizza uno workshop – mercoledì 10 aprile dalle 9.30 nella galleria degli Affreschi di palazzo Santacroce – dal titolo ‘Turismo e innovazione. Prospettive condivise per lo sviluppo turistico sostenibile ed innovativo’. All’iniziativa parteciperà il sindaco di San Gemini Luciano Clementella, l’assessore al turismo della Regione Umbria Paola Agabiti, Gabriele Palandri, direzione sviluppo franchising gruppo Una Spa, Paolo Luchetti e Gianluca Perissinotto di Euromedia Srl, Carmen Bizzarri dell’Università Europea di Roma e Paolo Giuntarelli della direzione regionale affari della presidenza turismo, Federico Rubini, marketing consulente, Andrea Giuli, comitato promotore cammino di San Valentino, Rocchina Stoiano, avvocato e docente dell’Università di Teramo e consigliere di parità della Provincia di Benevento, Antonio Tacconi, presidente dell’associazione culturale ‘Più Umbria’, Omero Mariani e Manuela Stefoni, membri del consiglio direttivo di ‘Più Umbria’. Inoltre sarà presente un ospite di rilievo internazionale, Yann Engel, direttore turismo Neuchatel (Svizzera). Gli ospiti dialogheranno tra loro con l’obiettivo di analizzare il contesto e le prospettive di sviluppo turistico dell’Umbria. Varie le tematiche che saranno analizzate e poste sotto i riflettori come: il contesto e le tendenze del sistema alberghiero in Italia; il turismo digitale e web intelligence per i servizi innovativi per il turismo smart. Si parlerà poi del turismo rigenerativo, partendo da San Gemini e dalle risorse locali per arrivare al tema del turismo esperienziale. La giornata di workshop sarà chiusa dal discorso sul partnerariato pubblico-privato per lo sviluppo tramite fondi diretti UE e fondi regionali, complessa e poco conosciuta opportunità da mettere in campo.

