Foligno: 64enne in rianimazione dopo l’incidente in via Piave

È di tre feriti il bilancio dell’incidente stradale – due le auto coinvolte – accaduto mercoledì pomeriggio, intorno alle ore 18.45, in via Piave a Foligno. Ad avere la peggio è stato un 64enne folignate, trasportato al ‘San Giovanni Battista’ in codice rosso e ricoverato in rianimazione con politrauma e prognosi riservata. Gli altri feriti sono un 45enne residente a Foligno, le cui condizioni di salute – riferisce la Usl2 – sono stabili ma necessita di ulteriori controlli ed è attentamente monitorato dai sanitari dell’osservazione breve del pronto soccorso di Foligno. Infine il terzo ferito, un giovane di 27 anni anche lui residente a Foligno, ha riportato fratture al femore ed è seguito dall’equipe di ortopedia dell’ospedale ‘San Giovanni Battista’.

