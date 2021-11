Foligno, acquisti in tabaccheria con bancomat rubato: denunciato

Con un bancomat rubato ha fatto diversi acquisti in una tabaccheria di Foligno, ma è stato il fiuto del titolare dell’attività a metterlo nei guai e a farlo scoprire. L’uomo, un cittadino straniero da tempo domiciliato in città, è stato denunciato dai carabinieri per ricettazione ed indebito utilizzo di carta di credito o carta di pagamento.

I fatti

Lo straniero ha infatti effettuato acquisti tutti ravvicinati e di piccoli importi, per i quali non è necessario digitare il codice segreto della carta. Insospettito, il tabaccaio ha subito informato il comando Compagnia carabinieri di Foligno. Sul posto sono intervenuti immediatamente i militari della sezione operativa. L’uomo si era già allontanato dall’esercizio commerciale ma i militari sono risaliti all’intestatario della carta bancomat utilizzata, che nel frattempo era stata bloccata, e hanno scoperto che la stessa sarebbe stata provento di furto consumato proprio nella cittadina folignate il giorno precedente. Dalle immagini della videosorveglianza, oltre ad una serie di accertamenti investigativi, hanno quindi identificato il presunto, indebito utilizzatore.