‘C’è posto per te’ di scena a Foligno. Si è svolta alla corte di palazzo Trinci l’iniziativa a firma Sviluppo Lavoro Italia a favore dei giovani.

Oltre 20 aziende hanno effettuato più di 400 colloqui mettendo a disposizione circa 350 posizioni lavorative. «L’intento del tour itinerante – viene sottolineato – è quello di favorire l’incontro fra domanda e offerta di lavoro, soprattutto di giovani e donne, spesso ‘distanti’ dalle dinamiche occupazionali e dalle opportunità professionali. Il tour rappresenta un’iniziativa concreta a supporto delle politiche attive del lavoro e della costruzione di un mercato più accessibile, inclusivo ed efficiente».

Il quadro occupazionale – la statistica – rilevato dall’Istat in Umbria registra segnali incoraggianti. Nel 2024 gli occupati in età 15-64 anni sono 356mila, con un incremento di 9mila unità rispetto al 2023 (+2,5%). Il tasso di occupazione sale al 68%, guadagnando 1,5 punti percentuali in un anno. Contestualmente, si registra un calo del numero di disoccupati, che si attestano a 19mila unità (-17,7%), con il tasso di disoccupazione che rispetto al 2023 scende di 1,2 punti percentuali dal 6% al 4,9%. Rimane stabile, a circa 12mila unità, la quota di giovani umbri tra 15 e 29 anni non occupati né inseriti in un percorso di istruzione/formazione (i Neet): l’incidenza sulla popolazione della corrispondente fascia d’età pari al 10,1% è inferiore a quella rilevata nel Centro (12,9%) e a livello nazionale (15,2%).

«La tappa di Foligno conferma l’importanza di iniziative innovative come ‘C’è posto per te’ nel ridurre il mismatch occupazionale, facilitando l’incontro tra le competenze disponibili e le esigenze delle imprese locali. Il Truck itinerante dei servizi al lavoro proseguirà il suo viaggio con altre 9 tappe in tutta Italia per far conoscere le opportunità di formazione e lavoro che molto spesso non vengono colte».