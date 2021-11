Foligno-Colfiorito, da lunedì chiusura per interventi di ripristino

L’esecuzione di alcuni interventi di ripristino localizzato. Questo il motivo per il quale da lunedì 8 novembre sarà chiuso il tratto compreso tra Foligno e Colfiorito – direzione Macerata – della SS77var della Val di Chienti: il completamento è previsto entro il 21 dicembre informa Anas.

Le indicazioni

Anas spiega che il traffico in direzione Macerata sarà deviato sulla ex SS77 con indicazioni sul posto. Per quel che concerne i lavori se ne occuperò la società Valdichienti, il gruppo che ha costruito l’infrastruttura.