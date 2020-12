L’asilo nido comunale ‘Raggio di sole’ di Foligno resta chiuso fino al 7 dicembre (il che vuol dire fino al 9, visto il ponte), dopo la positività riscontrata ad una educatrice.

SPECIALE CORONAVIRUS

Per fortuna non era in servizio

Nel frattempo saranno sanificati i locali; intanto i bimbi e il personale venuti a contatto con l’insegnante sono stati messi in isolamento fiduciario fino al 7, considerando che la donna non era in servizio dal 24 novembre. La comunicazione è arrivata il 3 dicembre.