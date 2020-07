Foligno, escursionista soccorso nella zona dell’Eremo di Pale

Intervento di Soccorso alpino dell’Umbria (Sasu) e vigili del fuoco di Foligno, domenica mattina – intorno alle ore 12.15 – per un escursionista infortunatosi in una falesia sul sentiero che sale verso l’Eremo di Pale (Foligno). Data la difficoltà dell’intervento, a causa delle caratteristiche della zona, sul posto si sono recate le squadre del Sasu provenienti da Perugia, Foligno, Spoleto e Terni, composte da tecnici e operatori, nonché il personale del 118. Accertate le condizioni del paziente da parte dei sanitari, l’uomo è stato posizionato sulla speciale barella portantina in dotazione al Sasu e poi trasportato dai soccorritori, mediante l’utilizzo di tecniche alpinistiche, fino all’ambulanza che lo ha condotto all’ospedale di Foligno.

Condividi questo articolo su