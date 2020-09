Scuola Foligno Tre, ‘caso Paladino’ risolto con una reggenza

L’interpello per la ricerca di un reggente per il ruolo di dirigente dell’istituto comprensivo Foligno 3 – al posto della di Laura Carmen Paladino – scade alle 23.59 del 10 settembre. Dopodiché si conoscerà il nome della sostituta, che guiderà la scuola almeno fino al 6 ottobre (data di fine assenza della Paladino). Ma visti i precedenti non è escluso prosegua anche oltre.

Scuole senza guida

Come già fatto nel corso del precedente anno scolastico, quando guidava l’Alessi di Perugia, la dirigente Paladino ha comunicato la sua assenza (‘utilizzando sempre istituti legittimi’, puntualizzano dall’ufficio scolastico regionale) lasciando soli docenti e alunni. A Foligno non ha nemmeno nominato i collaboratori che avrebbero potuto portare avanti l’iter burocratico in sua vece e ora – visti i precedenti – i genitori sono molto preoccupati. Il presidente del consiglio d’istituto Massimo Badiali, il quale, pur confermando che non ci sono preclusioni verso la dirigente in carica, ha sottolineato come tale situazione abbia messo in tutti difficoltà, in quanto non sono stati adottato i provvedimenti relativi al protocollo anticovid.

Venerdì si conoscerà il nome

«Ad oggi – incalza Badiali – non ci sono le condizioni essenziali per poter garantire l’apertura dell’anno scolastico, nonostante gli atti propedeutici elaborati dalla precedente dirigente scolastica», che – per inciso – è Simona Lazzari, passata nel frattempo al ‘Da Vinci’ e già rimpianta, tanto che in tanti – fra i docenti, fra i genitori degli alunni, ma non solo – si augurano sia proprio lei ad assumere la reggenza, visto che conosce benissimo l’ambiente e le pratiche fin qui avviate. Formalmente, però, si dovrà attendere fino a mezzanotte. Poi, probabilmente già da sabato, la nuova reggente potrà assumere la guida del Foligno 3 e sistemare le cose nel popoloso complesso scolastico fra Sant’Eraclio e Sterpete.

La docenza universitaria non c’entra

Il problema non è collegato all’incarico di docenza che la Paladino svolge presso l’Università Gregoriana di Roma (in Teologia). Contattato da umbriaOn.it, l’ateneo ha fatto sapere che le lezioni non sono ancora cominciate e al momento non si conosce la data. Questo ‘doppio incarico’ provocò lo scorso anno numerose assenze e contrasti con i colleghi. In cinque, fra componenti dello staff di presidenza e funzioni strumentali si dimisero dall’incarico, lasciando la scuola perugina sprovvista di guida. Quello che rischiava di capitare anche a Foligno e che fortunatamente sembra essere scongiurato dall’interpello per la reggenza.