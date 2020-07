Occupano terreno per viverci con i figli: doppia denuncia

Hanno ‘invaso’ e occupato terreni ed edifici a danno delle Ferrovie dello Stato per realizzarci delle strutture e, in questo modo, poterci vivere con i figli minori. Questa la motivazione che ha portato alla denuncia di due cittadine italiane da parte della polizia ferroviaria di Foligno: gli agenti sono intervenuti in località vocabolo Cupa per comunicare la necessità di ripristinare lo stato originale dei luoghi entro sette giorni ed allontanarsi. Sono stati avvisati anche i servizi sociali del Comune a causa della presenza di minorenni. A far scattare la segnalazione Rfi.

