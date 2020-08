Intervento dei vigili del fuoco – è partita la squadra proveniente da Spoleto – nel pomeriggio di sabato al campo rom di via Londra, a Foligno. Gli uomini del 115 – avvisati dalla polizia di Stato – si sono mossi a causa di due roulette andate in fiamme, con tanto di presenza di un impianto Gpl: da accertare le cause che hanno. Non è l’unica azione di giornata in zona: a Trevi infatti si è registrato un problema con un palo della Telecom.

