La polizia provinciale ha scoperto un’autofficina abusiva a Foligno, priva di qualsiasi autorizzazione allo svolgimento dell’attività. C’è il sequestro delle attrezzature. Il trasgressore è un 26enne residente in città.

Il giovane era intento nel montaggio/smontaggio di un veicolo. «Nel garage sono stati trovati molti veicoli privi di parte meccaniche e attrezzature professionali come: un sollevatore manuale idraulico, un carrello/cassettiera porta attrezzi, una scatola di chiavi inglesi, due saldatrici (una a filo una ad elettrodi) e un cavalletto porta motore», spiegano dalla Provincia.

L’attività è stata scoperta a seguito di una serie di controlli che hanno portato «alla individuazione del capannone dove l’uomo lavorava abusivamente e che, al momento dell’accesso all’immobile da parte degli agenti di polizia, era intento al trattamento di alcune parti meccaniche di un veicolo». Sanzione amministrativa di oltre 5 mila euro per lui.