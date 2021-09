Foligno, travolta da un autocarro mentre va in bici: muore 52enne

Tragico incidente stradale intorno alle ore 16.30 di giovedì pomeriggio a Foligno, in via Fiamenga, all’altezza dell’incrocio fra via Innamorati e la strada statale 316. Una donna di 52 anni di età, in sella alla propria bici, ha perso la vita dopo essere stata travolta da un autocarro. Immediato l’intervento sul posto degli operatori sanitari che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna, causato dalle gravi lesioni riportate nell’impatto. La strada è rimasta temporaneamente chiusa per consentire i rilievi da parte degli agenti della polizia Locale, volti a ricostruire la dinamica del sinistro. Dell’accaduto è stata informata la procura di Spoleto per le determinazioni del caso. I veicoli sono stati posti sotto sequestro.

Articolo in aggiornamento