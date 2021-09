Foligno, 52enne muore travolta da un camion davanti al figlio

Tragico incidente stradale intorno alle ore 16.30 di giovedì pomeriggio a Foligno, in via Fiamenga, all’altezza dell’incrocio fra via Innamorati e la strada statale 316. Una donna di 52 anni di Spello – Rita Salari – in sella alla propria bici, ha perso la vita dopo essere stata travolta da un camion. Una tragedia avvenuta sotto gli occhi del figlio di 10 anni, che si trovava a pochi passi da lei su un’altra bicicletta.

Soccorsi e rilievi

Immediato l’intervento sul posto degli operatori sanitari del 118 che, oltre a prendersi cura del bambino – illeso ma sotto shock – hanno cercato di soccorrere la 52enne, inutilmente. Troppo gravi le lesioni riportate nell’impatto, che ne hanno causato la morte. La strada è rimasta temporaneamente chiusa per consentire i rilievi da parte degli agenti della polizia Locale, volti a ricostruire la dinamica. Dell’accaduto è stata informata la procura di Spoleto per le determinazioni del caso. I veicoli sono stati posti sotto sequestro.

Una vita di passioni

Profondo il cordoglio nella comunità di Spello, dove Rita – proveniente da una famiglia di imprenditori del settore olivicolo – era molto conosciuta e benvoluta. Lavorava come insegnante presso l’istituto tecnico agrario statale di Sant’Anatolia di Narco, in Valnerina. A piangerla sono anche i tanti studenti e i colleghi che hanno avuto la fortuna di conoscerla e di apprezzarne le qualità. Grande la sua passione per la musica – suonava la viola – che l’aveva portata a frequentare il liceo musicale ed il conservatorio. Un binomio d’amore, quello per la natura e per l’arte musicale, che ha caratterizzato la sua vita, rendendola speciale e unica. Rita lascia il marito e tre figli a cui in tanti, in queste ore, si stanno stringendo per testimoniare affetto e vicinanza in un momento così difficile.