Folla per le ‘Frecce’: «Adesso fate un’altra ordinanza?»

Emozione martedì pomeriggio per il passaggio sulla città di Perugia delle ‘Frecce Tricolori’. In tantissimi – non diversamente da altre città – non sono voluti mancare all’appuntamento con la pattuglia acrobatica nazionale diretta, poi, a L’Aquila. E non potevano mancare le polemiche anche a Perugia, città interessata da drastici provvedimenti da parte del sindaco Andrea Romizi dopo le botte dello scorso weekend in centro – con un 19enne seriamente ferito – e gli assembramenti, ha stabilito una sorta di ‘coprifuoco’ per i locali e il consumo di alcolici. Sui social in tanti – vista la folla che ha partecipato allo spettacolo delle ‘frecce’ – si chiedono se ora, anche a questi assembramenti, faranno seguito provvedimenti. Il paragone fra le due situazioni – ‘movida’ e Frecce Tricolori (ma pure stadio, concerti se vogliamo) – lo lasciamo ai lettori. Di certo le discussioni, anche accese, sono già iniziate anche in Umbria.

Condividi questo articolo su