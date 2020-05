Emozione martedì pomeriggio per il passaggio sulla città di Perugia delle ‘Frecce Tricolori’. In tanti – non diversamente da altre città – non sono voluti mancare all’appuntamento con la pattuglia acrobatica nazionale diretta, poi, a L’Aquila. Di seguito alcuni scatti del passaggio in Umbria.

Condividi questo articolo su