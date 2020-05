Intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Amelia (Terni), sabato mattina nella frazione amerina di Fornole, per un tubo del gas letteralmente tranciato da un’autovettura durante una manovra. Gli uomini del 115, oltre a ripristinare le condizioni di sicurezza, hanno attivato i tecnici competenti della società che gestisce la rete, per la chiusura della parte danneggiata. Danni a parte, non risultano altre problematiche.

Condividi questo articolo su