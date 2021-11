«Forte terremoto tra Narni e Amelia». È un’esercitazione

«Alla mezzanotte è stata registrata una forte scossa sismica nel territorio ternano con epicentro in una frazione compresa tra i comuni di Narni e Amelia. A causa dell’evento tellurico, alle 00.56 si è verificato, all’interno della galleria ‘Santa Croce’ a Narni, lo svio di un treno Frecciabianca con 80 viaggiatori a bordo, partito da Foligno in direzione Roma. Nell’evento si sono registrati 15 feriti tra i passeggeri, di cui 2 in codice rosso e 4 in codice giallo. Acquisita la notizia dal coordinatore movimento di Rfi, la Prefettura ha tempestivamente attivato le interlocuzioni con le strutture di primo soccorso intervenute e le forze dell’ordine, istituendo il Centro di coordinamento soccorsi presieduto dal prefetto di Terni, per il coordinamento delle attività emergenziali».

La simulazione

Questo è stato lo scenario dell’esercitazione di Protezione civile, coordinata dalla Prefettura di Terni, che si è svolta nella notte tra il 13 e il 14 novembre. Lo scopo della simulazione è quello di migliorare la rapidità di intervento, gli standard di sicurezza e la tutela delle persone, delle cose e dell’ambiente. Tutte le operazioni si sono svolte secondo le modalità programmate, in conformità con le normative vigenti in materia di prevenzione sanitaria. Obiettivo principale dell’esercitazione è stato quello di verificare il Piano di emergenza e soccorso, verificando l’efficacia del coordinamento, i sistemi di comunicazione forniti da Rfi sia all’interno che all’esterno della galleria. Verificati, inoltre, i flussi informativi, in particolare quello relativo alla messa in sicurezza dell’infrastruttura, e i tempi di allertamento delle strutture esterne di soccorso con le tempistiche delle squadre di intervento. Coinvolti nella simulazione dell’evento circa 220 unità: vigili del fuoco del comando provinciale di Terni, servizio di emergenza 118 di Terni, Protezione civile della Regione Umbria, Comune di Narni, questura di Terni, comando provinciale carabinieri di Terni, comando provinciale guardia di Finanza di Terni, compartimento polizia ferroviaria Marche-Umbria-Abruzzo, comando sezione polizia stradale di Terni, Usl Umbria 2 Terni, azienda ospedaliera Santa Maria di Terni, comitato provinciale della Croce rossa di Terni, Provincia di Terni e le associazioni del volontariato.