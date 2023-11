«Forza capo»: il popolo ultras a sostegno di Mimmo

di Giovanni Cardarello

Dal post della società, firmato direttamente dal presidente Massimiliano Santopadre, alle decine di commenti comparsi sui principali

gruppi Facebook: A.C Perugia (non ufficiale), Un Venerdì da Grifoni, TifoGrifo e Grifotube su tutti. Dai tantissimi post di singoli tifosi, appassionati e militanti ultras (anche da Terni) che salutano e fanno coraggio, fino all’applauso scrosciante della Sala dei Notari dove si è tenuta la presentazione del libro di Raffaele Garinella e Mario Mariano ‘La Grande rimonta’, dedicato all’impresa biancorossa del 1998.

È un vero e proprio fiume in piena, un’ondata di amore e di affetto quella che sta circondando Domenico Pucciarini per tutti semplicemente Mimmo. Parliamo dello storico capo ultras del Perugia, la guida riconosciuta e rispettata della curva Nord del ‘Renato Curi’. Il fondatore nel 1978, l’anno dell’imbattibilità, dell’Armata Rossa: uno dei gruppi del tifo organizzato che ha fatto la storia del movimento ultras in Italia.

Mimmo, purtroppo, da diverso tempo è alle prese con un serio problema di salute e mercoledì, quando si è sparsa la voce di un ulteriore aggravamento, è scattata la gara di solidarietà e affetto che ha inondato i social ed è tracimata per le strade della città. Una gara di affetto e solidarietà che non mancherà di essere presente anche ad Olbia, dove domenica il Perugia è atteso da una difficile trasferta, e in tanti stadi di Italia. Già dall’anticipo del campionato di serie B Palermo-Catanzaro, passando per il Luigi Ferraris di Genova dove i genoani, storicamente gemellati con i biancorossi, non faranno mancare il proprio supporto, approdando infine alle tante curve che, al di là dei colori e della militanza, riconoscono in Mimmo un vero cuore ultras.