Forze dell’ordine, scuole e penitenziari: vaccinazioni riaperte

Da martedì 18 maggio in Umbria sono riammesse alla vaccinazione anti Covid-19 le categorie prioritarie previste dal piano nazionale e precedentemente sospese, ovvero personale docente e non docente, scolastico e universitario, forze dell’ordine e servizi penitenziari. Per quanto riguarda le prenotazioni per il personale della scuola e dell’università, sono possibili sia dal portale dedicato che nelle farmacie. A renderlo noto, nel pomeriggio di lunedì, è la Regione Umbria.

Sono attive anche le candidature alla vaccinazione per i soggetti appartenenti all’anagrafe italiani residenti all’estero (Aire), tutte le istruzioni sono riportate al link: https://emergenzacoronavirus.regione.umbria.it/aire

In merito ai cittadini di età compresa tra 60 e 69 anni, alle ore 18 di oggi sono state acquisite oltre 22 mila adesioni (il dato corrisponde al 30% della popolazione di questa fascia di età). Per quest’ultima categoria è possibile effettuare l’adesione solo tramite portale https://vaccinocovid.regione.umbria.it/