Terni: «Io, caregiver e over 60. Ancora senza prenotazione»

di F.L.

«È da settimane che provo a prenotarmi per la vaccinazione, prima come caregiver e da oggi (lunedì, ndr) come over 60. Ancora non ci sono riuscita, in nessun modo. È una vergogna». La rabbia è tanta e le parole non sempre riescono a contenerla, nel racconto di una signora di Terni che – spiega lei stessa dopo aver contattato UmbriaOn -, è ancora in attesa della somministrazione della prima dose di vaccino.

SPECIALE COVID – UMBRIAON

«Pfizer c’è, AstraZeneca no»

«Io ho 66 anni, mio marito 68 – dice – e nessuno di noi due è ancora vaccinato, a differenza dei miei nipoti che hanno 30 anni. Eppure mia madre è un soggetto estremamente fragile e per questo quattro persone insieme a lei, tra caregiver e conviventi, hanno diritto alla vaccinazione. Ho provato più volte a prenotarmi da pc, dal telefonino e anche in farmacia, senza esito. La farmacista mi ha spiegato che non ci sono a disposizione vaccini AstraZeneca, quelli destinati alla nostra fascia di età, invece i miei nipoti hanno potuto essere vaccinati, sempre come caregiver della nonna, in quanto a loro vanno le dosi Pfizer. Ma perché allora non le somministrano anche a noi, che ne avremmo più bisogno?».

L’attesa sul portale

Non è andata meglio lunedì, come detto, all’avvio delle pre-prenotazioni per gli over 60 sul portale della Regione. «Dopo un’ora passata ad aspettare il mio turno online, con 2 mila persone davanti a me, e dopo aver inserito i dati – continua la cittadina -, mi è apparsa una scritta che diceva di riprovare. Inutile chiedere spiegazioni telefoniche, tutto viene demandato al sistema informatico. Per quale assurdo motivo, una volta inseriti i dati personali, e dopo ore di attese, gli stessi dati non vengono acquisiti dando almeno un ordine di priorità dal momento in cui i vaccini ritorneranno disponibili? Tutto questo mentre, nelle Marche, ho conosciuto personalmente tante persone under 70 già vaccinate anche con entrambe le dosi».