Un uomo di 84 anni giovedì è stato ritrovato morto in casa in località Palazzolo di Fossato di Vico. Sul posto i vigili del fuoco che, chiamati per soccorso ad una persona che non rispondeva, sono entrati dalla finestra e hanno aperto ai sanitari del 118, i quali ne hanno constatato il decesso avvenuto, stando ai primi rilievi, per cause naturali.

Condividi questo articolo su