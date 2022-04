Nelle principali città della provincia di Perugia si sono tenute celebrazioni in occasione del 25 aprile, festa di Liberazione. Raccogliamo in questa pagina le foto provenienti da Perugia, Foligno, Umbertide, Assisi, Magione, (elenco in aggiornamento).

Proprio in questi giorni nel capoluogo si è chiuso il caso dei fasci littori