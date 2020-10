Restyling Sabotino, inaugurazione tra emozione e messaggi

L’Unicusano training center e i campi polifunzionali ‘Andrea Sciannameo’. Tempo di inaugurazione – il club rossoverde sta già utilizzando da tempo il nuovo campo in sintetico, c’è stato anche un test tra l’under 17 ed i pari età della Roma – giovedì mattina in via Sabotino per le strutture aggiudicate alla Ternana Calcio in seguito al bando della Provincia di Terni: grande emozione in particolar modo da parte dei familiari del giovane ternano che, nel 1993, perse la vita in questa zona a causa di un incidente durante un giro in bicicletta.

NOVEMBRE 2019, LE AGGIUDICAZIONI ALLA TERNANA: CANONI ED INVESTIMENTI

LUCA SCIANNAMEO: «GESTO CHE RAVVIVA LA MEMORIA DI ANDREA» – VIDEO

Focus giovani

Classico taglio del nastro e successiva benedizione da parte di don Alessandro Rossini, il parroco della cattedrale di Terni. «Ciò è frutto di un importante – le parole in apertura del vicepresidente della Ternana Paolo Tagliavento – e di fiumi di sudore. Un grazie alla Provincia per la collaborazione. I campi potranno essere utilizzati a titolo gratuito dagli studenti del ‘Casagrande-Cesi’». Soddisfazione anche per il presidente dell’ente, Giampiero Lattanzi: «Si recupera uno spazio rilevante per la città, prima era in terra battuta e con dimensioni non adeguate. Rischiava di diventare un punto di degrado, da sorvegliare. Ed è importante che sia per il settore giovanile». Sulla stessa scia l’assessore allo sport Elena Proietti: «Vederlo così è un’emozione. La Provincia è protagonista, i colori non si fermano solo alle ‘mura’ ternane. Per la mamma – in riferimento a Sciannameo – un po’ di gioia dopo tanto dolore, magari in futuro si può organizzare un memorial». Per il delegato provinciale del Coni Alberto Tiberi si tratta di un «segnale di ripresa nonostante il momento sia ancora difficile. Ed è emozionante sapere che i campi polifunzionali siano dedicati ad Andrea». Presente anche il vicepresidente del comitato regionale Umbria della Figc-Lnd, Giampiero Micciani: «La crescita dei giovani passa attraverso delle strutture come questa. Ce ne vorrebbero di più sul territorio, sono poche». Ringraziamenti anche da parte della dirigente scolastica del ‘Casagrande-Cesi’, Patrizia Vece.

I LAVORI A MAGGIO

La preghiera ed il messaggio di don Rossini



Don Rossini ha poi lanciato un messaggio, invitando tutti ad unirsi in una preghiera per Andrea, Flavio e Gianluca (i due giovanissimi morti nel sonno a luglio dopo aver assunto sostanze droganti): «I ragazzi morti forse sono stati poco considerati, questa iniziativa è positiva. Le istituzioni siano una freccia verso un nuovo orizzonte pieno di fiducia e speranza».

TERNI, LE INTITOLAZIONI PER GLI IMPIANTI DELLA PROVINCIA AL SABOTINO