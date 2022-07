Scoppio tra storia ed un futuro da riscrivere: il borgo ‘fantasma’ che sa stupire – Fotogallery

‘Visitare’ un cosiddetto borgo fantasma è sempre affascinante. Il discorso vale anche per Scoppio, probabilmente il caso più noto in Umbria: la frazione abbandonata – ormai da decenni – si trova ad oltre 600 metri di quota nel territorio comunale di Acquasparta ed è in attesa di un nuovo destino. In tal senso tra l’estate 2021 e quest’anno ci sono stati dei passaggi legati alla ‘Carta dello Scoppio’, un patto per tentare – chiaro che la questione è molto complessa per una serie di ragioni – di rivitalizzarlo. Girando per le antiche strutture ci si rende conto di come l’inciviltà sia arrivata perfino qui tra scritte all’interno delle case e rifiuti vari. Pessimo lo stato del rifugio escursionistico. Ma in generale è un piacere fare due passi tra ciò che è rimasto della frazione.

IL ‘VIAGGIO’ A SCOPPIO – VIDEO