‘Tirreno-Adriatico’ a Terni: il centro accoglie i ciclisti – Fotogallery

Curiosi e appassionati nella mattinata di giovedì si sono ritrovati in piazza della Repubblica, a Terni, per la partenza della 4° tappa della 55° ‘Tirreno-Adriatico’. Massiccia presenza delle istituzioni – sulla linea dello start il sindaco Leonardo Latini e l’assessore allo sport Elena Proietti – e di tifosi per salutare da vicino atleti – in particolar modo – del calibro di Vincenzo Nibali, Chris Froome, Jakob Fuglsang, Michael Woods, Rafał Majka e Geraint Thomas.

LA TERNI-CASCIA, 4° TAPPA DELLA MANIFESTAZIONE



IL VIDEO DELLA PARTENZA DA TERNI