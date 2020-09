Terni, come cambia la viabilità in città per la Tirreno-Adriatico

Giornata campale per la viabilità a Terni, quella di giovedì, con la mattinata – sin dalle prime ore – dedicata alla 55° Tirreno-Adriatico, con partenza da piazza della Repubblica e passaggi in diverse zone della città. Di seguito le misure che sono state decise rispetto a soste e interdizioni al transito dei veicoli: misura, quest’ultima, che in tutti i casi scatterà dalla mezz’ora precedente il passaggio dei corridori.

L’ELENCO DEI PARTENTI

Il ‘villaggio’ dei team

Il ‘villaggio di partenza’ – una sorta di ‘bolla’ che contiene i 22 bus delle varie squadre partecipanti e interdetta a tutti – si troverà nell’area compresa fra corso del Popolo, da via Cesare Bazzani a piazza Ridolfi (compreso il parcheggio di piazza Pierfelici) fino a via Cristoforo Colombo e via delle Conce. In queste vie la sosta sarà tassativamente interdetta dalle ore 5 del mattino fino alle 11.30.

La partenza

L’hospitality della Tirreno-Adriatico verrà dislocata fra piazza Europa e piazza della Repubblica, dove avverranno anche le firme e le presentazioni dei ciclisti partecipanti. Per la partenza, tutti si schiereranno in piazza della Repubblica, all’inizio di corso Tacito, per poi prendere il via alle ore 10.50. Il primo percorso prevede un’andatura ‘turistica’: corso Tacito, via Battisti fino a viale Borsi, viale dello Stadio, viale Prati (ponte Allende), viale Villafranca, via Alfonsine e via Narni. Qui all’altezza di via degli Artigiani prenderà il via – una sorta di ‘chilometro zero’ – la gara vera e propria. Giova ricordare che anche nelle strade sopracitate vigerà il di vieto di sosta dalle ore 5 alle 11.30.

Il secondo passaggio

Da via Narni la corsa procederà lungo la strada Flaminia fino a Narni paese, poi verso Taizzano, strada statale 3 Ter (Gole del Nera), Ponte D’Augusto, Narni Scalo, San Gemini. Intorno alle 11.50 è previsto il passaggio all’altezza della ‘Grotta degli zingari’ con i ciclisti che scenderanno verso Terni per il secondo passaggio cittadino. In tutte le seguenti strade il divieto di sosta sarà valido dalle ore 5 del mattino alle 13. Si va da Acquavogliera a via Gabelletta (passaggio ore 12 circa) fino alla rotatoria De André (quella posta fra via del Rivo, via Gabelletta e via delle Terre Arnolfe) e quindi via del Centenario, viale Eroi dell’Aria, rampa Sersimone, viale Bramante, via Proietti Divi, via Eclo Piermatti, rotonda dei Bersaglieri, un breve tratto di via Romagna, Ponte d’Oro, via Breda, viale Brin e quindi strada statale Valnerina in uscita dalla città, con il divieto di sosta che interesserà anche un breve tratto dell’abitato di Cervara.

Svincoli chiusi

Sempre in ordine al passaggio della carovana, mezz’ora prima del transito dei ciclisti in zona, saranno chiusi gli svincoli di San Gemini Sud (E45) e Terni Ovest (Ss 675 Rato). La riapertura avverrà dopo il passaggio. In campo circa 200 persone fra forze di polizia – 80 unità circa di tutti i Corpi (circa 40 della polizia Locale) – e volontari. Per la gestione dei divieti di sosta temporanei, invece, è in prima linea il comando della polizia Locale di Terni.

Comune di Narni

Nel territorio comunale di Narni la circolazione veicolare verrà sospesa dalle 10.15 ore alle 12. I tratti individuati dal Comune sono i seguenti: Ponte San Lorenzo, strada della Selva, SS3 intersezione bivio S.Anna/Marrano, strada dei Colli, SS3 intersezione sp64-strada dell’Aia, SS3 intersezione sp20-S.Lucia, SS3 intersezione sp1/Strada Tre Ponti, SS3 intersezione strada Narni/S. Urbano, entrata/uscita ospedale Narni, piazza Garibaldi, via Portecchia (Rocca), bivio Scogliara, bivio Testaccio, bivio Itieli, bivio Borgaria, SS3 intersezione sp18/Calvese, SS3 intersezione SS3 ter. Bivio P. Sanguinaro, bivio Taizzano, SS3 ter. Intersezione SS204 (Ortana), SS3 ter. Intersezione sp1 (ponte Augusto), SS3 ter. Intersezione SS205 (Amerina), strada uscita biciclette, rotatoria Ip, via della Doga, via Minerva, via Trieste, via Stazione, parcheggio Lidl, via Troiano, piazza De Sica, piazza Petri, SS3 ter. Intersezione sp29 (Capitonese), rotatoria Fina+uscita, via del Molino, uscita Conad/piana/pianetta, via Tognazzi, strada Morellino, SS3 ter. Intersezione sp24 (Maratta), strada Fabrucciano, rotatoria ex Abacab e strada S. Eufizio.