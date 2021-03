Freddo e vento forte: allerta e interventi

Articolo in costante aggiornamento

Questa fine di marzo assomiglia di più al mese di gennaio viste le temperature tornate rigide nel fine settimana, a cui ora si aggiungono anche fortissime folate di vento. Una allerta della protezione civile mette in guardia sui rischi connessi e i vigili del fuoco sono stati già sollecitati in diverse zone della regione: segnalazioni in particolare da Perugia, Assisi e Gubbio.

Allerta protezione civile

Il bollettino della protezione civile domenica avvisava sulle condizioni meteorologiche avverse con «venti da forti a burrasca sai quadranti settentrionali, con raffiche sui crinali appenninici e sui settori costieri».

Le previsioni

«Il vento – si legge lunedì mattina su Perugia Meteo – permarrà per tutta la giornata odierna e parte di quella di domani, con situazione che inizierà a migliorare soltanto da mercoledì anche se, con il calare del vento, torneranno le brinate e le gelate al primo mattino, in questo marzo che sembra sempre di più un ‘gennaio camuffato’».

Domenica tragedia di Amelia