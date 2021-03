Colpito da un albero, 60enne muore ad Amelia

Tragedia nel pomeriggio di domenica nella prima periferia di Amelia. Un 60enne amerino ha perso la vita dopo essere stato colpito da un albero – con ogni probabilità a causa del vento – mentre stava effettuando dei lavori di potatura: non c’è stato nulla da fare per salvarlo, è deceduto sul colpo a causa del trauma riportato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri di Amelia e gli operatori sanitari del 118. La salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa degli ultimi accertamenti, seppur la dinamica dell’incidente sia apparsa subito chiara. Il fatto è stato portato all’attenzione del magistrato di turno, la dottoressa Barbara Mazzullo.

