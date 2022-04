Fugge ma dimentica il telefono nell’auto rubata: incastrato dalle fotografie

Tutto è partito dalla segnalazione tramite l’app YouPol di un’auto sospetta, in via Caprera a Perugia, e per questo gli agenti della squadra Volante si sono portati sul posto. Il veicolo – un’utilitaria – è risultata rubata qualche giorno prima e per questo la polizia l’ha seguita, dapprima con discrezione e poi intimando l’alt al conducente. Che per tutta risposta è fuggito a tutta velocità. Il fatto è accaduto sabato scorso.

La fuga e il telefono

L’auto, nella corsa, ha però urtato un marciapiede e quindi un palo della luce e il soggetto al volante, una volta sceso, si è dato alla fuga a piedi nelle campagne della zona, facendo inizialmente perdere le proprie tracce. Si trattava tuttavia di un uomo già noto alle forze dell’ordine e gli agenti lo hanno riconosciuto. Dentro l’auto, aveva anche lasciato il suo telefono cellulare e le foto presenti nel dispositivo – fra cui quella del passaporto ed una che lo ritraeva con in mano una pistola – non hanno fatto altro che confermare il quadro.

Fermato

A seguito delle ricerche, la squadra Volante lo ha rintracciato martedì nella zona della stazione ferroviaria di Fontivegge: si tratta di un 31enne tunisino, senza fissa dimora. Inizialmente ha negato di essere lui, ma l’evidenza di alcune foto – in cui indossava la stessa felpa che aveva addosso al momento del controllo alla stazione – non ha lasciato spazio a particolari dubbi. Tanto che è stato sottoposto a fermo per ricettazione e tradotto in carcere. L’auto, pur danneggiata, è stata riconsegnata al legittimo proprietario.